Власти Кузбасса рассказали, как формируются сухпайки для школьников в период дистанционки. Фото: Оперштаб Кузбасса

Власти Кузбасса рассказали, как формируются сухпайки для школьников в период дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса. На удаленном обучении дети находятся до 22 ноября.

- С сегодняшней недели началась выдача проднаборов детям отдельных категорий, которым положена компенсация школьного питания на период дистанционного обучения, - сообщила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева. - В общей сложности на областном и муниципальных уровнях данная мера поддержки охватывает 48 377 школьников. Эти наборы будут сформированы из расчета 50 рублей в день для многодетных малообеспеченных семей. Наборы формируются из нескоропортящихся продуктов - крупы, консервы, хлебобулочные изделия. Также в муниципалитетах адресная поддержка оказывается учащимся из малообеспеченных семей, опекаемым детям и школьникам на подвозе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьникам Кузбасса начали выдавать продуктовые наборы на период дистанционного обучения

В Кузбассе почти 50 тысяч школьников получат продуктовые наборы в период дистанционного обучения. Об этом сообщает министерство образования и науки региона.(подробности)