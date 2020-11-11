Электричка «Шерегеш-экспресс» возобновляет движение. ФОТО: пресс-служба АКО.

Фирменный туристический электропоезд «Шерегеш-экспресс» начнет курсировать вместе со стартом туристического сезона.

Уже 14 ноября первые туристы смогут добраться на популярный горнолыжный курорт из Прокопьевска или Новокузнецка. Согласно расписанию, поезд буде отправляться из Прокопьевска по субботам и воскресеньям в 06.03, затем сделает остановку в Новокузнецке и в 07.30 отправится в Чугунаш. Время прибытия – 10.11. Далее на станции Чугунаш пассажиры пересаживаются в автобусы, которые доставляют туристов к горе Зеленая и в поселок Шерегеш. Отправление автобусов от станции Чугунаш – 10:30.

В обратном направлении электропоезд от станции Чугунаш отправляется в 18:00, на станцию Новокузнецк он будет прибывать в 21:11, а в Прокопьевск – в 22:10.

Билеты можно приобрести с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, непосредственно в самом электропоезде и автобусе. Действует как наличная, так и безналичная оплата.

Напомним, в электричке «Шерегеш – экспресс» четыре вагона: три вагона эконом-класса и один вагон первого класса с мягкими креслами. Каждый вагон оборудован креплениями для горнолыжного снаряжения, розетками для зарядки мобильных телефонов, беспроводной сетью Wi-Fi.

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