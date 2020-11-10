Власти Кузбасса разрешили открыть горнолыжный сезон Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешено проведение мероприятий в рамках эстафеты открытия горнолыжного сезона, губернатор подписал 10 ноября. однако всем гостям и сотрудникам горнолыжных курортов необходимо будет соблюдать ограничительные меры.

Так, обязательными остаются масочный режим и социальная дистанции, а также регулярные замеры температуры как у отдыхающих, так и у сотрудников туристических комплексом.

Весь прокатный инвентарь должен проходить обязательную дезинфекцию. Кроме того, дезсредствами регулярно должны обрабатывать все общественные места, а персонал обязан носить средства индивидуальной защиты.

Еще одно ограничение касается кафе и ресторанов на базах отдыха и в гостиницах. Здесь гостей должны размещать так, чтобы они находились на безопасном расстоянии друг от друга.

Напомним, открытие горнолыжного сезона будет проходить в формате эстафеты. Первыми праздничные мероприятия пройдут 14-15 ноября в «Шерегеше», 21 ноября - в «Горной Саланге», 28 ноября - на «Танае», 29 ноября - в «Югусе».

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