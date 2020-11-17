Министр здравоохранения рассказал о ситуации с коечным фондом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Министр здравоохранения Михаил Малин рассказал о ситуации с коечным фондом в Кузбассе. Совещание по этому и другим вопросам прошло в администрации правительства региона.

Во вторник, 17 ноября, в администрации правительства Кузбасса прошло совещание губернатора Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом в регионе. Обсуждались такие вопросы, как лекарственное обеспечение населения, коечный фонд, повышение производительности бригад скорой помощи и снабжение стационаров кислородом.

Как рассказал в ходе рабочей встречи министр здравоохранения Михаил Малин, сейчас в регионе развернуто 4805 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. При этом 2489 из них - с кислородной поддержкой. Также, чтобы избежать перебоев с поставками медицинского кислорода, было закуплено почти 500 автономных кислородных концентраторов.

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