Падающий на машину столб в Кемерове удержали провода . Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Кемерове падающий на машину столб удержали провода. Видео сняли очевидцы произошедшего.

Во вторник, 17 ноября, в одном из городских пабликов появилась видеозапись необычного происшествия. На кадрах видно, как опора освещения на проспекте Советском, недалеко от пересечения с улицей Кирова, опасно накренилась над проезжей частью и двигающимися по ней автомобилями. По словам горожан, автомобилистов спасло лишь то, что столб удержали провода.

Комментаторы мимо такого случая пройти не смогли, но отнеслись к нему с юмором.

«На Советском стабильность рушится, - подписал пост сам автор видео. «Просто там великий человек едет. Даже столбы кланяются», - написал один из горожан. Другой отметил, что «Замерз бедный столбик, на земле-матушке погреться решил».

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