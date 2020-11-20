Кузбасские власти рассказали о расследовании смерти пациентки на приеме у врача Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Кузбасса рассказали о служебном расследовании смерти пациентки в очереди на прием к врачу. Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком.

В пятницу, 20 ноября, во время брифинга первый замминистра Елена Зеленина прокомментировала случай, произошедший в Центральной районной больнице Ленинска-Кузнецкого 10 ноября. По ее словам, расследование уже завершено.

-В ходе проверки было выявлено нарушение правил приема вызовов фельдшером по приему вызовов отделения скорой медицинской помощи Центра охраны здоровья шахтеров. Вызов она выслушала, но не передала на обслуживание, а дала рекомендацию по дальнейшему ведению и лечению, - рассказала Елена Зеленина.

Она добавила, что также сама пациентка поздно обратилась за медицинское помощь и длительное время лечилась самостоятельно.

-Вызов этот был повторным 8 ноября. 5 ноября бригада скорой медицинской помощи выезжала к пациентке, но она отказалась от госпитализации, - добавила замминистра. - Тем не менее, медработники, которые участвовали в оказании медицинской помощи этой пациентке и которые допустили эти нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. К ответственности также привлечены организаторы здравоохранения, которые должны были контролировать эту работу.

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