Минздрав Кузбасса начал проверку по факту смерти женщины в очереди к врачу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Министерство здравоохранения Кузбасса начало проверку по факту смерти женщины в очереди на прием к врачу. Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком.

Сообщение о случившемся появилось в одном из городских пабликов.

«В Ленинске-Кузнецком в очереди на прием к врачу скончалась женщина. Об этом стало известно только сегодня (9 ноября – прим. Ред.) от подписчика. В одной из поликлиник города, в районе 7-ки. Известно ,что женщине вызывали скорую два дня, но по каким то причинам к ней не ехали. Женщине становилось все хуже, родственники приняли решение и привезли сами женщину в медицинское учреждение города. У кабинета женщина сидела на прием к врачу в очереди, не дождавшись своей очереди скончалась в коридоре».

Ситуация прокомментировали в минздарве Кузбасса. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Ленинск-Кузнецкой районной больнице 10 ноября.

«Министерством здравоохранения Кузбасса начато служебное расследование случая. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения всех процедур, в том числе – после проведения патологоанатомического исследования», - говорится в официальном ответе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Кузбассе внезапно умирают выздоравливающие от коронавируса

Стало известно, почему в Кузбассе умирают выздоравливающие от коронавируса пациенты. Ситуацию объяснил врач-нейрохирург.(подробности)

Власти Кузбасса рассказали, как формируются сухпайки для школьников в период дистанционки

Власти Кузбасса рассказали, как формируются сухпайки для школьников в период дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса. На удаленном обучении дети находятся до 22 ноября. (подробности)

В некоторых кузбасских школах продлили каникулы

В некоторых школах Кузбасса каникулы продлили еще на неделю. Правда, это касается в основном учеников младших классов. (подробности)

В Кузбассе уточнили ряд ограничительных мер по коронавирусу

В Кузбассе во вторник, 10 ноября, появились уточнения по действующим ограничительным мерам в связи с коронавирусом. Они касаются людей пенсионного возраста и работы горнолыжных курортов. (подробности)

Власти Кузбасса разрешили открыть горнолыжный сезон

Распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешено проведение мероприятий в рамках эстафеты открытия горнолыжного сезона, губернатор подписал 10 ноября. Однако всем гостям и сотрудникам горнолыжных курортов необходимо будет соблюдать ограничительные меры. (подробности)

В Кузбассе продлили режим изоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше

В Кузбассе снова продлен режим самоизоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше. Распоряжение об этом опубликовано во вторник, 10 ноября. (подробности)