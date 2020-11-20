Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии врача, заболевшего коронавирусом после прививки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии врача, который заболел коронавирусом после прививки. Это произошло после первой вакцинации.

Замминистра здравоохранения Елена зеленина в ходе брифинга 20 ноября ответила на вопрос о самочувствии врача, который заболел после того, как ему была поставлена первая доза двухфазной вакцины «Спутник-V». Заболевание выявили на пятые сутки.

- Про тот случай мы говорили, что иммунитет еще не успел сформироваться, потому что это случилось после первого компонента вакцины. Сейчас доктор благополучно выздоровел, вышел на работу, все нормально, - рассказал подробности Елена Зеленина.

Что же касается массовой вакцинации населения, то представитель минздрава региона сообщила, что пока таких данных нет, вакцина в область еще не поступила.

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