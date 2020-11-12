Кузбасский врач заболел коронавирусом после вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время брифинга, который проходил 12 ноября в Кузбассе, в региональном министерстве здравоохранения сообщили о случае заболевания коронавирсом после вакцинации.

Как отметила замминистра региональнгого здравоохранения, после того как одному из врачей была поставлена первая доза двухфазной вакцины, у него выявили коронавирус.

- Заболевание выявили на 5-6 сутки после первой дозы двухфазной вакцины, поэтому говорить о том, что это связано с вакцинацией – с учетом инкубационного периода и до формирования иммунитета – мы не можем.

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