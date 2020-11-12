Кузбасский врач заболел коронавирусом после вакцинации
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во время брифинга, который проходил 12 ноября в Кузбассе, в региональном министерстве здравоохранения сообщили о случае заболевания коронавирсом после вакцинации.
Как отметила замминистра региональнгого здравоохранения, после того как одному из врачей была поставлена первая доза двухфазной вакцины, у него выявили коронавирус.
- Заболевание выявили на 5-6 сутки после первой дозы двухфазной вакцины, поэтому говорить о том, что это связано с вакцинацией – с учетом инкубационного периода и до формирования иммунитета – мы не можем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кузбасский врач заболел коронавирусом после вакцинации
Во время брифинга, который проходил 12 ноября в Кузбассе, в региональном министерстве здравоохранения сообщили о случае заболевания коронавирсом после вакцинации. (подробности)
Из-за коронавируса в Кузбассе умело 20 медиков
В Кузбассе из-за коронавирусной инфекции умерло уже 20 медиков. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. (подробности)
Роспотребнадзор Кузбасса назвал число свободных коек для больных с коронавирусом
В Кузбассе на сегодняшний день свободны лишь 11 процентов коек, предназначенных для заболевших коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.(подробности)
Роспотребнадзор оценил возможность проведения новогодних корпоративов в период коронавируса
Роспотребнадзор Кузбасса оценил возможность проведения новогодних корпоративов в регионе в период пандемии коронавируса. 12 ноябре прошел традиционный брифинг по ситуации с инфекцией. (подробности)
Сколько учителей и педагогов заболели коронавирусом в Кузбассе
Во время брифинга, который проходил в Кузбассе 12 ноября, замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Кутькина назвала число педагогов, которые заболели коронавирусом. (подробности)