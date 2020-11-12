Сколько учителей и педагогов заболели коронавирусом в Кузбассе

Заместитель руководителя - Кутькина Надежда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время брифинга, который проходил в Кузбассе 12 ноября, замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Кутькина назвала число педагогов, которые заболели коронавирусом.

По словам Надежды Кутькиной, на данный момент пока рано говорить о том, что дистанционное обучение серьезно снизило число заболевших коронавирусом среди педагогов. Тем не менее, некоторое снижение все-таки наблюдается, однако полная картина будет понятна несколько позже.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день среди учителей школ региона зафиксирован 381 случай заболевания среди учителей, еще 47 случаев заболевания среди педагогов средних профессиональных учебных заведений. Еще 210 заболевших среди воспитателей и помощников воспитателей. В дополнительном образовании отмечены 75 случаев заболевания коронавирусом среди педагогов и тренеров. Кроме того, на 12 ноября зафиксировано 48 случаев заболевания среди педагогов вузов и 22 – среди воспитателей детских домой и интернатов.

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