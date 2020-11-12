Роспотребнадзор Кузбасса назвал число свободных коек для больных с коронавирусом

Роспотребнадзор Кузбасса назвал число свободных коек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на сегодняшний день свободны лишь 11 процентов коек, предназначенных для заболевших коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Как отметила замгубернаторы Кузбасса отметила, что на сегодняшний день в Кузбассе имеется 4805 коек, предназначенных для лечения заболевших коронавирусом и внебольничными пневмонии. Из них 2407 – с кислородной поддержкой, а 493 оснащены аппаратами ИВЛ.

581 место на данный момент сейчас свободно – это 11 процентов от общего числа коек. В ближайшее время планируется открыть еще порядка 300 коек.По словам Елены Зелениной, в Кузбассе всего порядка 20 000 коек во всех медучреждениях, из них порядка 5000 – неприкосновенные. Это те, которые предназначены для лечения онкологических больных, пациентов с туберкулезом, психиатрическими заболеваниями и в детских санаториях.

- Напоминаем, что соблюдение мер социального дистанцирования являются обязательными, так как бесконечный перевод коек для лечения коронавируса и пневмонии может оказать влияние на другие виды помощи - травмы, хирургию, инсульты и другое.

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