Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на кузбасской трассе. Фото: ДТП Новокузнецка/ vk.com

В субботу, 21 ноября, на кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Фотографиями с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, как фура частично вылетела с трассы. Как оказалось, на фото попали не все участники дорожно-транспортного происшествия.

--Автодорога на Таргай. Еще 2 легковых. Один погибший, - написал один из комментаторов в городском паблике, приложив сделанную фотографию.

Сейчас информация по данному инциденту уточняется.

Напомним, что в субботу в Кемерове из-за большегрузов в черте города образовалась непривычная для выходных пробка. Движение оказалось парализованным на Логовом шоссе на правом берегу в сторону пересечения с улицей Нахимова.