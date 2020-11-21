Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на кузбасской трассе. Фото: ДТП Новокузнецка/ vk.com
В субботу, 21 ноября, на кузбасской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Фотографиями с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы.
На опубликованных кадрах видно, как фура частично вылетела с трассы. Как оказалось, на фото попали не все участники дорожно-транспортного происшествия.
--Автодорога на Таргай. Еще 2 легковых. Один погибший, - написал один из комментаторов в городском паблике, приложив сделанную фотографию.
Сейчас информация по данному инциденту уточняется.
Напомним, что в субботу в Кемерове из-за большегрузов в черте города образовалась непривычная для выходных пробка. Движение оказалось парализованным на Логовом шоссе на правом берегу в сторону пересечения с улицей Нахимова.