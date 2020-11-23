Завалит снегом: Метеоролог назвал самый снежный месяц в Кузбассе Фото: Роман ЗЛОБИН

Когда кузбассовцам ждать снегопадов и превысят ли зимние осадки норму - синоптики дали прогноз на зиму 2020/2021 года.

Уходящая осень для Кузбасса оказалась аномально теплой: температура воздуха то и дело превышала все нормы. Да и вторая половина ноября хоть и порадовала снегом, все же теплее, чем обычно. Специалисты погодного центра «Фобос» отмечают, что в декабре в Кузбассе снега будет достаточно. По предварительным данным - в полтора раза больше нормы.

В январе будет формироваться мощный азиатский циклон, количество осадков несколько сократится и будет чуть ниже нормы.

А вот в феврале, не зря его называют вьюговеем, ожидаются интенсивные снегопады в средней полосе Русской равнины и на юге Сибири. Так что именно последний зимний месяц может оказаться самым снежным для Кузбасса.

Отметим также, что ранее синоптики Гидрометцентра России дали предварительный прогноз погоды на зиму. По их данным, в декабре температура воздуха будет чуть выше нормы, а вот январь может быть довольно морозным: температура воздуха ожидается ниже обычного. В феврале же температура воздуха будет в пределах нормы.

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