Ударит -18: синоптики предупредили о морозах в Кузбассе, когда ждать Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кузбассе ударят морозы до -18 градусов. По прогнозам синоптиков, их стоит ждать во вторник, 24 ноября.

По сводке Кемеровского гидрометцентра ночью 24 ноября по региону ожидается -8…-13 градусов, при прояснениях до -18. Днем потеплеет до -5…-10 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах пройдет небольшой снег, местами изморозь и туманы.

В Кемерове в ночь на вторник столбики термометров покажут -11…-13 градусов, днем будет -8…-10. Горожан порадует облачная погода без осадков.

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