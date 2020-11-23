Появилось видео смертельного обрушения породы на шахте в Кузбассе. Фото: кадр видео из телеграм-канала "Инцидент Кузбасс"

В сети появилось видео смертельного обрушения горной породы на шахте в Кузбассе. В результате инцидента погиб один горняк.

Напомним, что обрушение произошло в воскресенье, 22 ноября, около 14.00 на угольном предприятии в Новокузнецком районе. В этот момент две рабочих находились в выработке, где выполняли наряд на установку оборудования. 34-летний шахтер наклонился к цепи лавного привода, и в этот момент на него обрушился пласт угля. Мужчина погиб на месте, его напарник не пострадал.

- В рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено, проводился ли рабочий инструктаж по техники безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по техники безопасности, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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