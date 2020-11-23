От -5 до -24 градусов будет на неделе в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Жителей региона ждет разброс температур от -5 до -24 градусов.

Во вторник, 24 ноября, ночью по региону ождилается -8…-13 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до -5…-10. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Пройдет небольшой снег, местами изморозь и туманы.

В среду ночью прогнозируется -12…-17 градусов, местами до -22. Днем воздух прогреется до -5…-10, правда местами будет и -15 градусов. Будет дуть слабый ветер, осадков в этот день не ожидается.

В четверг, 26 ноября, ночью будет -13…-18, местами до -23. Днем прогнозируется -7…-12, местами до -17. День также пройдет без осадков.

27 ноября, в пятницу, ночью ожидается -13…-18 градусов, местами до -24. Днем потеплеет до -7…-12, но местами будет прохладней – до -17. Осадков не ожидается.

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