Прокуратура заинтересовалась горящим отвалом в Новокузнецком районе. Фото: Андрей Панов/ Instagram
Прокуратура Кузбасса заинтересовалась горящим отвалом в Новокузнецком районе. На нем произошел частичный сход горной породы.
Прокуратурой области организована проверка в связи со сходом горной породы на угольном отвале. Проверка начата после того, как информация о сходе горной породы на угольном отвале возле поселка Апанас Новокузнецкого района появилась в средствах массовой информации. По данным ведомства, пострадавших при этом не было.
- Прокуратурой области в связи с данным инцидентом организована проверка исполнения земельного и природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Ее проведение поручено прокуратуре Новокузнецкого района и Новокузнецкой природоохранной прокуратуре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На горящем отвале под Новокузнецком обрушилась горная порода
Кузбасские власти прокомментировали частичный сход породы на отвале возле поселка Апанас.(подробности)