Прокуратура заинтересовалась горящим отвалом в Новокузнецком районе. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Прокуратура Кузбасса заинтересовалась горящим отвалом в Новокузнецком районе. На нем произошел частичный сход горной породы.

Прокуратурой области организована проверка в связи со сходом горной породы на угольном отвале. Проверка начата после того, как информация о сходе горной породы на угольном отвале возле поселка Апанас Новокузнецкого района появилась в средствах массовой информации. По данным ведомства, пострадавших при этом не было.

- Прокуратурой области в связи с данным инцидентом организована проверка исполнения земельного и природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Ее проведение поручено прокуратуре Новокузнецкого района и Новокузнецкой природоохранной прокуратуре.

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