На горящем отвале под Новокузнецком обрушилась горная порода

Горная порода сошла на горящем отвале в Кузбассе. ФОТО: инстаграм Андрея Панова.

Кузбасские власти прокомментировали частичный сход породы на отвале возле поселка Апанас.

21 ноября на блоке №5 отвала, который расположен возле поселка Апанас в Новокузнецком районе, был зафиксирован частичный сход горной породы. При этом в течение некоторого времени здесь идет тушение эндогенного пожара. Как отметил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов, случившееся не представляет опасности для людей и населенного пункта.

- По предварительным данным одной из причин обрушения стало ведение работ по тушению, - сообщил Андрей Панов на своей странице в инстаграме. - Место происшествия осмотрено специалистами МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» и общественным инспектором по охране окружающей среды Южно-Сибирского управления Росприроднадзора.

Также замгубернатора добавил, что во вторник, 24 ноября, на отвале будет работать комиссия, которая детально изучит причины и даст оценку произошедшему.

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