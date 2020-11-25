Опубликовано новое распоряжение губернатора в связи с коронавирусом Фото: Екатерина РОМАНОВА

Опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева в связи с коронавирусом. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, продлевает действующие ограничительные меры.

Так, согласно распоряжению, подписанному 24 ноября, продлевается режим домашней изоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше. Согласно внесенным изменениям, он будет длиться до 9 декабря.

Напомним, накануне оперативный штаб области подчеркнул, что пожилым людям в некоторых случаях разрешается покидать свои дома. Например, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеки или магазин, органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ. Сюда относятся и случаи, связанные с семейными нуждами, иные экстренные и бытовые ситуации.

Добавим, что режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - отметили в оперштабе.

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