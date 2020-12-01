Грабителя в медицинской маске из зоомагазина разыскивает полиция Кузбасса. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове полицейские разыскивают злоумышленника, совершившего разбойное нападение на зоомагазин.

Директор зоомагазина, расположенного в Центральном районе Кемерова, обратилась в полицию за помощью. Женщина рассказала, что некоторое время назад в магазин зашел покупатель. Неожиданно он достал нож и стал угрожать ей, потом похитил деньги из кассы и скрылся. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность налетчика. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 170 сантиметров, лицо вытянутое, на лице маска черного цвета. При себе имел нож с большим лезвием, похожий на кухонный, с рукояткой зеленого цвета.

Был одет: пуховик черного цвета, штаны черного цвета, кожаные перчатки черного цвета, ботинки черного цвета, шапка вязаная серого цвета.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8 (384-2) 39-17-11, 39-17-12 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется.

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