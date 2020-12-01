Еще несколько незаконных объектов нашли в Кемерове

Еще несколько незаконных объектов наши в Кемерове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове обнаружено еще несколько незаконно размещенных объектов. Власти планируют их снести.

«Принять решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, расположенных на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, по адресу: город Кемерово, ж. р. Кедровка, Промышленновский, южнее дома № 14 по улице Стахановская, владельцы которых неизвестны», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации 1 декабря.

Согласно документу, вывоз и хранение демонтируемых объектов и всего имущества, которое находится внутри, будет осуществляться силами специализированной организации. Все работы по демонтажу и вывозу незаконно установленных объектов должны быть проведены до 31 декабря 2021 года.

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