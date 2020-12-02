В торговые центры Кемерова и Новокузнецка выезжали пожарные

В торговые центры Кемерова и Новокузнецка выехали пожарные. Фото: МЧС Кузбасса

В Кемерове и Новокузнецке к торговым центрам выезжали пожарные расчеты. Бригады были направлены к крупным объектам.

В двух крупнейших городах области во вторник, 1 декабря, было неспокойно – жители заметили спасателей около крупных торгово-развлекательных центов. Оказалось, это неслучайно, но каких-либо ЧП речи не идет. В преддверии новогодних праздничных дней, учитывая увеличение потока посетителей объектов с массовым пребыванием людей, проводятся внезапные учения по отработке действий при пожаре.

-Основной нашей задачей была проверка готовности службы безопасности и обслуживающего персонала объектов к действиям при возникновении пожара. В первую очередь – это организация эвакуации посетителей из торгового центра, применение представителями объектов первичных средств пожаротушения, а также проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения», - рассказывает генерал-майор внутренней службы Алексей Шульгин, начальник ГУМЧС России по Кемеровской области.

В ходе учений пожарные отработали поиск и спасение возможных пострадавших, а также ликвидацию самого возгорания. Разведку в зданиях проводили звенья газодымозащитной службы. Условно пострадавших эвакуировали с использованием различных средств спасения, в том числе при помощи автолестниц.

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