В Кузбассе до 2024 года продлили налоговые каникулы. Фото: Пресс-центр АПК

В Кузбассе до 2024 года продлили налоговые каникулы. Об этом 3 декабря в ходе традиционного бюджетного послания заявил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона рассказал, на какие меры поддержки сегодня может рассчитывать бизнес. Так, в связи с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предпринимателям будут предложены специальные условия, призванные обеспечить комфортный переход на другие режимы налогообложения.

Для индивидуальных предпринимателей с начала следующего года начнет действовать новая патентная система налогообложения. Условия максимально приближены к ЕНВД. Для организаций, которые примут решение использовать с 2021 года упрощенную систему налогообложения, предоставят переходный период с льготными налоговыми ставками, чтобы нивелировать возможный рост налоговой нагрузки.

- Кроме того, мы продлеваем до 2024 года налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной, научной сфере, а также в сфере бытовых услуг, - отметил Сергей Цивилев, попросив депутатов в ближайшее время принять соответствующие законопроекты.

Для крупного бизнеса, который готов вкладываться в новые инвестпроекты, также приготовлены льготы, о которых можно узнать на Инвестпортале Кузбасса.

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