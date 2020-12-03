Зима пришла: в Кузбассе ожидаются морозы до -28 градусов Фото: Екатерина РОМАНОВА

Первые выходные декабря в Кузбассе будут по-настоящему зимними: синоптики прогнозируют и мороз, и солнце, и снег.

В пятницу, 4 декабря, в Кузбассе преобладающей будет температура в -11…-16, местами – до -5…-10. Ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. По северу пройдет снег, местами ожидается изморозь, дым, дымка и туманы. Переменный ветер будет слабым – 3-8 метров в секунду.

Ночь на субботу, 5 декабря, будет самой холодной: столбики термометров опустятся до -23…-28 градусов, однако преобладающей температурой будет все же -17…-22. Ветер так же будет переменным и слабым, вероятность осадков невелика. А температура воздуха днем будет на пару градусов ниже, чем днем ранее.

В ночь на воскресенье, 6 декабря, преобладающей ночной температурой будет -21…-26 градусов, местами - чуть теплее: -14…-19 градусов. А дальше вновь вернется небольшое потепление. Воздух прогреется до -10…-15, местами – до -4…-9. Ночью вероятность осадков невелика, а вот днем пройдет небольшой снег. Ветер, наконец, определится с направлением и подует с юго-востока. Его порывы будут достигать 13 метров, однако основная скорость- 3-8.

Ночь на понедельник, 7 декабря, ожидается еще более теплой: минимальные температуры достигнут -17…-22, а максимальные – 12-17 градусов мороза. Днем пройдет снег, а столбики термометров поднимутся до отметок -7…-12 градусов. Порывы западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.