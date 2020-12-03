Ударит -40 градусов: синоптики рассказали о погоде в декабре в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в Кузбассе на декабрь. Расслабляться не стоит - в регионе ударят морозы до -40 градусов.

По данным специалистов, среднемесячные температуры будут находиться в пределах нормы - это -11… -18 градусов. По югу области будет прохладней на градус.

При этом разница между дневными и ночными температурами будет ощутимой.

В первой декаде ночные температуры составят -20… -25 градусов, местами -13… -18, дневные -10… -15 градусов.

Во второй декаде морозы прихватят: ночью прогнозируется -27… -32 градуса, местами -35… -40, местами до -13… -18 градусов. Днем будет -20… -25 градусов, местами -30, в отдельных районах до -7… -12.

В третьей декаде ночью ожидается -13… -18, местами -23… -28, в отдельных районах похолодает до -35. Дневные температуры будут колебаться от -7… -12 до -15… -20 градусов, местами до -22… -27.

Что касается осадков, то, по прогнозам синоптиков, в целом по области их уровень будет в пределах нормы, а по югу даже ниже. В отдельные дни будет идти снег разной интенсивности.

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