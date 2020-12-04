Замгубернатора сообщил, почему над Кузбассом не может рассеяться смог. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Замгубернатора Андрей Панов объяснил, почему над Кузбассом несколько дней не рассеивается смог. Режим «черного неба» был объявлен еще 22 ноября.

- Попробую еще раз объяснить, что первопричиной так называемого «черного неба» являются не выбросы в атмосферу, - написал замгубернатора в своем Instagram. - Режим неблагоприятных метеоусловий - это явление в первую очередь погодное. Связано оно с метеоусловиями, которые усугубляются географическим положением, как это происходит в Кемерове и Новокузнецке. Кузбасс находится в Кузнецкой котловине, а эти города - в долине реки Томи, то есть в самой глубине этой котловины. Плюс идет охлаждение и замерзание рек, которое сопровождается парением.

Также Андрей Панов обратил внимание, что на территории Восточной Сибири формируется мощный антициклон, из-за чего отсутствует движение воздуха.

- Антициклон такой силы, что вызывает морозные туманы даже за Уралом, где подобное происходит крайне редко, - добавил чиновник. - Количество дней, когда объявляется НМУ, не имеет какой-то увязки с объемами промышленного производства. И я сейчас говорю совершенно не о том, что промышленники не влияют на состояние воздуха. Но не нужно вешать на них всех собак, не обращая внимания на объективные факты.

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