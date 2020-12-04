В кемеровском детском саду рухнул потолок. Фото: Инцидент Кузбасс/ telegram-канал

В одном из детских садов Кемерова рухнул потолок. Инцидент произошел в пятницу, 4 декабря.

Видео последствий обрушения потолочной конструкции появилось в социальных сетях. Как утверждает автор ролика, ситуация произошла в новом детском саду на проспекте Притомском в микрорайоне «Кемерово-Сити». На кадрах видно, что куски потолка упали в детской группе прямо на столики, за которыми обычно играют или едят дети.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает комиссия, все подробности произошедшего устанавливаются, а также проверяются остальные конструкции здания. Однако в качестве предварительной причины обрушения назван скрытый дефект конструкции потолочного перекрытия. Поскольку объект новый и находится на гарантии, устранять нарушения предстоит генеральному подрядчику.

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