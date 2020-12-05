На Новокузнецк пришлась четверть всех заболевших коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб региона опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 5 декабря. Согласно официальным данным, четверть всех вновь выявленных случаев пришлась на Новокузнецк.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 44, Кемерово – 38, Междуреченск – 20, Киселевск – 17, Ленинск-Кузнецкий – 12, Прокопьевск – семь, Ленинск-Кузнецкий – шесть, Гурьевский муниципальный округ – пять, Калтан и Осинники – по четыре, Белово, Новокузнецкий район и Топкинский муниципальный округ – по три, Полысаево, Беловский район и Кемеровский муниципальный округ – по два, город Березовский, Ижморский и Крапивинский муниципальные округа – по одному, - рассказали в оперштабе.

Всего с весны в регионе заболело 21 820 человек, выздоровело 18 160 человек, в том числе 161 – за прошедшие сутки. Скончалось трое пациентов с коронавирусом, а всего с начала пандемии – 394 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3266 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13753 человека.

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