Оперштаб Кузбасса назвал возраст умерших пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный межведомственный штаб Кузбасса назвал возраст пациентов с коронавирусом, умерших в течение последних суток. Летальную статистику пополнили три случая.

На утро 5 декабря, стало известно, что скончались три пациента с коронавирусом. Все – женщины. Самой старшей из них была жительница Яйского муниципального округа 1939 года рождения. У нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Вторая женщина – 73-х лет – проживала в Кемерове. У пенсионерки также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. При этом болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Самой молодой из скончавшихся стала жительница Чебулинского муниципального округа, родившаяся в 1958 году. У нее также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Общее число скончавшихся пациентов достигло 394. Также с марта в регионе 21 820 человек заболели, 18 160 выписаны. Сейчас медицинскую помощь получают 3266 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13753 человека.

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