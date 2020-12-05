Появилось видео с места ДТП с тремя заживо сгоревшими на трассе в Кузбассе

Появилось видео с места аварии с тремя заживо сгоревшими на трассе в Кузбассе. Фото: кадр видео "Инцидент Кузбасс"/ telegram-канал

В сети появилось видео страшной аварии с тремя сгоревшими, которая произошла на трассе в Кузбассе в субботу, 5 декабря. Иномарка столкнулась с грузовиком.

Серьезная авария произошла в районе деревни Юго-Александровка. На видео, опубликованном в социальных сетях видно, что автомобиль выгорел весь.

-Авария, машина сгорела полностью, - прокомментировал видео один из свидетелей аварии, - Даже непонятно, какая машина была.

Напомним, ДТП произошло на 331 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», на территории Кемеровского района. Водитель автомобиля Mercedes-Benz C 200 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo. В результате столкновения легковая машина загорелась. После тушения в транспортном средстве были обнаружены тела трех человек.

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