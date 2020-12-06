Появилось видео с перекрестка с разбитыми светофорами в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Что сейчас происходит на перекрестках в Новокузнецке, где вандал разбил светофоры? Появилось видео с места ЧП.

Сразу на нескольких перекрестках Новокузнецка в ночь на 6 декабря вандал разбил несколько светофоров. Последствия ночного разгула 24-лдетнего мужчины, который крушил металлической трубой светофоры, попали на видео. На кадрах видео запечатлен разбитый светофор на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кирова в Новокузнецке. На земле валяются обломки дисплея, за светофор раскурочен и буквально болтается на проводах.

А вот пешеходный светофор на противоположной стороне работает. Однако он висит криво, заметны следы удара на дисплее, а звуковой сигнал звучит не так, как обычно.

Напомним, 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил металлической трубой светофоры на пересечениях проспекта Металлургов с улицами Кутузова, Суворова и Кирова. По горячим следам мужчину удалось задержать. Сейчас следователь полиции решает вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Вандал может лишиться свободы на срок до пяти лет