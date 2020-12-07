В Кузбассе принято решение сократить коечный фонд для больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе принято решение сократить коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом в ходе совещания в понедельник, 7 декабря, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

По словам главы региона, эпидемиологическая ситуация позволяет вернуть часть коек, перепрофилированных под лечение больных коронавирусом, в плановое использование.

-Уже около месяца количество выздоровевших от коронавируса в Кузбассе стабильно больше, чем количество заболевших. Занятость коечного фонда в перепрофилированных стационарах падает: из 4600 мест сейчас задействованы 3400. Чтобы не ограничивать возможности для оказания плановой медицинской помощи, принято решение вернуть в обычный режим работы роддом Белова и еще несколько отделений в больницах региона, — отметил Сергей Цивилев.

Таким образом, теперь для больных коронавирусом и пневмониями остается 4200 коек, однако резерв все еще превышает обязательные 20 процентов. В случае необходимости койки можно будет оперативно вернуть.

Перед возвращением к обычной деятельности в роддоме и других отделениях больниц будет проведена дезинфекция. Все мероприятия по обработке проверят госпитальные эпидемиологи.

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