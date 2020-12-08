Прокуратура начала проверку инцидента со взрывом котла в Кемерове. Фото: "6 рукопожатий Кемерово"/ vk.com

Прокуратура начала проверку по факту инцидента со взрывом котла, произошедшем в Кемерове. В результате пострадали четыре человека, в том числе, маленьких ребенок.

Напомним, что взрыв котельного оборудования и последовавший за ним пожал произошла в областном центре в доме по улице Большевистской. В нем пострадали трое взрослых и маленькая девочка.

-По предварительным данным, 8 декабря около 00.20 в кирпичной печи со встроенной системой водяного отопления в печи произошел взрыв, она разрушилась и загорелся дом. В результате трое взрослых и трёхлетняя девочка получили травмы, им оказана медицинская помощь, - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Проверку произошедшего поручено провести прокуратуре заводского района. Областное ведомство будет осуществлять ход ее проведения.

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