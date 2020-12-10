Волна холода до -33 градусов накроет Кузбасс на выходных Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на остаток рабочей недели и выходные дни. Будет холодно.

В четверг, 10 декабря по области ожидается -25…-30 градусов, но местами все же -19,…-24. Днем потеплеет до -12…-17. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду, но днем его порывы могут быть и до 14 метров. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Местами возможны изморозь и метели.

В пятницу ночью синоптики прогнозируют -18…-23 градуса, местами даже -12…-17. Днем также будет -12…-17. Северо-западный ветер усилится до 4-9 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 14 метров, а днем 17. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами метели.

В субботу, 12 декабря, ночью столбики термометров покажут -17…-22 градуса, но в некоторых территориях будет уже -25…-30. Днем обещаются все те же -12…-17 градусов, местами до -22. Ветер скорости и направления не изменит, пройдет небольшой снег.

В воскресенье ночью ожидается -20…-25 градусов, местами по югу -28…-33. Днем будет -15…-20, а в отдельных районах -22…-27 градусов. Ветер сменит направление на северное и снизит скорость до 2-7 метров в секунду, ожидаются порывы до 14 метров. Местами пройдет небольшой снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасс накроет магнитная буря: внезапная и самая мощная в 2020 году

Кузбасс накроет внезапная и самая мощная в 2020 году магнитная буря. Из-за возмущения геомагнитной обстановки метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.(подробности)