Дело о найденном теле 2-летнего ребенка кузбасская прокуратура взяла на контроль Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сотрудники прокуратуры взяли на контроль дело о найденном во дворе частного дома теле ребенка.

Кроме того, прокуратурой Куйбышевского района города Новокузнецка организована проверка в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, 9 декабря во дворе частного дома в Куйбышевском районе произошла трагедия. 2-летний ребенок гостил у дедушки с бабушкой. Когда родители приехали, чтобы забрать его, они обнаружили бабушку и дедушку в нетрезвом состоянии. Одежда малыша была в доме, а самого его не было. Тело ребенка нашли в снегу на придомовой территории.

Сейчас следственный отдел по городу Новокузнецку возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

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