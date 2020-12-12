Замгубернатора объяснил появление дыма над отвалом в Киселевске. ФОТО: инстаграм Андрея Панова

Андрей Панов, заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, побывал на отвале шахты №12 в Киселевске, где некоторое время назад образовались очаги нагрева.

Замгубернатора рассказал на своей странице в инстаграме о том, что после того, как были устранены очаги нагрева в одной части отвала, работы начались на другой. Из-под поверхности породы извлекаются очаги нагрева и вывозятся для остужания. Места их обнаружения закрываются глиняным «замком» для предотвращения доступа кислорода.

- При остывании очагов происходит временное усиление парения и дымления, на которое обращают внимание местные жители. Но остудить раскаленную массу иначе нельзя, - обратил внимание Андрей Панов.

Андрей Панов проверил, как идет рекультивация отвала шахты №12. ФОТО: инстаграм Андрея Панова

Также Андрей Панов обсудил на совещании с участием главы города, министра угольной промышленности, директора шахты то, как идет рекультивация. Угольщики отчитались о работе, которая уже проделана. Так, на части отвала, где очаги нагрева уже ликвидированы, а поверхность охладилась склон не дымит, уже высажены сосны.

- Судя по тому, что снег лежит ровным слоем, нагрев действительно ликвидирован, - отметил Андрей Панов.

Также замгубернатора сообщил, что весной и на другой части отвала тоже высадят деревья, а к 300-летию региона работы по рекультивации должны быть завершены.

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