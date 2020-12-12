Вандалы разгромили фотозону в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Два вандала решили развлечься и разгромили фотозону в Белове.сейчас их разыскивают стражи порядка.

«Недолго просуществовала фотозона в поселке Новый Городок. Сегодня ночью ее сломали. Камеры наблюдения показали как в половине четвертого утра подростки «расправляются» с праздничной фотозоной. Обстоятельства будет выяснять полиция. А к жителям хочется обратиться с просьбой, беречь то, что создается для людей», — написал глава Белова Алексей Курносов в Instagram.

Заявление об акте вандализма в полицию написала директор ДК «Угольщик», что в городе Белово, пришла в полицию. Сумма ущерба, причиненного вандалами, превысил восемь тысяч рублей.

Сотрудники полиции внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что вандалов, разрушивших фотозону, было двое.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают злоумышленников, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, что это не первый случай вандализма. Так, несколько дней назад в Новокузнецке мужчина разгромил светофоры на проспекте Металлургов.