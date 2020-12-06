Вандалы разгромили пешеходные светофоры в Новокузнецке
Фото: Екатерина РОМАНОВА
В ночь на воскресенье, 6 декабря, на трех перекрестках в Новокузнецке вандалы разбили светофоры. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.
Об акте вандализма сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в социальных сетях.
- На пересечении Кутузова - Металлургов, Суворова и частично на Кирова обнаружены пешеходные светофоры, которые были практически уничтожены. Уничтожены новые светофоры! – написал мэр.
Раскуроченный светофор на пересечении Металлургов и Курако. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова.
Также глава города отметил, что сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося, и призвал горожан, располагающих фото или видеоматериалами, связанными с ЧП, обратиться в любое отделение полиции.
Все, что осталось от пешеходного светофора на пересечении Кирова и Металлургов.
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Напомним, проспект Металлургов открылся после реставрации в последние дни октября 2020 год. Ремонтные работы здесь шли в течение года. За это время полностью заменили ливневую канализацию, построили новое дорожное полотно и тротуары. Кроме того, установили современное освещение и светофоры. Во время благоустройства проспекта высадили деревья.
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