В Новокузнецке вместо деревьев установили таблички из пластика Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Несколько ней назад на проспекте Металлургов появились таблички: «Здесь будет дерево». Споры о том, высадят или нет деревья, не утихают до сих пор.

Многие новокузнечане недовольны ремонтом проспекта Металлургов: проезжая часть неровная, от большинства деревьев осталось лишь воспоминания, от плитки возле парка Гагарина рябит в глазах, а остановки общественного транспорта оказались в непривычных местах. Одним из поводов для шуток и возмущений стали таблички, указывающие места, где в будущем высадят деревья. Часть из них, к слову, уже заняла свое место. Однако это не останавливает горожан от едких комментариев.

Ровный ряд табличек. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

«Гости из будущего... Будет, будем, сделаем, построим…», - комментирует таблички один из пользователей сетей.

«Это не таблички, а какие-то надгробия, право слово!» - отмечает другом комментатор Евгений.

«Интересно, сколько деревьев ушло на эти таблички?!» - недоумевает пользовательница Ирина.

«Так это же дань традициям! Помните: «Через четыре года здесь будет город-сад!» - делает экскурс в историю пользователь соцсетей Татьяна, вспоминая стихотворение Маяковского.

«Здесь будет город-сад? Что-то я сомневаюсь в этом!» - сомневается подписчик Сергей.

Табличка не пережива проверки на прочность. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

К слову, таблички с надписью о будущих деревьях – не деревянные. Пластиковые листы с надписью прикреплены к металлическому основанию. Так что вряд ли при их изготовлении пострадало большое количество деревьев.

Отметим так же, что глава города Сергей Кузнецов не раз отмечал, что во время ремонта проспекта были убраны старые деревья - те, которые невозможно было сохранить в ходе реконструкции. На их месте высадят другие – как раз в тех местах, которые обозначены табличками. Горожане хотели бы видеть липы, яблони, дубы, сосны и даже кедры. И первые деревья – сосны – уже высадили на проспекте. Остальные будут высаживать в течение осени.

Отвечая же на вопрос, почему новая дорога больше похожа на стиральную доску и на ней даже невооруженным взглядом видны неровности, мэр Новокузнецка отметил, что официально проспект еще не сдан, и у подрядчика еще есть время на то, чтобы устранить недочеты.

При изготовлении табличек пострадали пластик и металл. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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