«А потом наоборот»: Новокузнечан удивила ограда на Металлургов Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Капитальный ремонт проспекта Металлургов не оставляет равнодушным никого из новокузнечан и если один с нетерпением ждут, когда же откроется движение, то другие недовольны… установленной оградой.

Горожане отмечают: ограждение ставят вразнобой. На разных участках тротуара у ограды разный рисунок.

- Неужели нельзя было поставить везде одинаковую ограду? – недоумевает пенсионерка Анна Петровна Мишина.

В какой-то момент рисунок на ограждении меняет направление. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Поменяли местами

Однако если присмотреться, становится понятно, что на самом деле ограда везде одинаковая. Просто внутренние элементы на одном из участков поменяли местами. Оттого-то и создается впечатление «разного» ограждения.

Рисунок идет то в одну сторону.... Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Обратил внимание, что возле вокзала сначала идет рисунок в одну сторону, а потом наоборот, - отмечает Антон Копытов, один из жителей Новокузнецка. – Мне кажется, такая небрежность неуместна на центральном проспекте города.

... то в другую. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Есть и другие мнения: многие горожане не обратили внимания на некоторый разнобой в рисунке, отметив, что намного важнее восстановленные чугунные ограждения, аккуратные ровные тротуары. Заодно и выразили надежду, что в будущем проспект будет таким же зеленым, как и раньше.

Историческое ограждение

Чугунное ограждение не одно десятилетие украшало центральный проспект города, однако когда-то оно выглядело немного по-другому. Помимо самого рисунка изменилось и его расположение. Когда-то «кружочки» были сверху, теперь же они находятся внизу. Однако это оправдано совершенно новым рисунком ограды. К слову, о том, что на протяжении всего проспекта Металлургов будет восстановлено историческое ограждение, еще в начале июня говорил замглавы города Новокузнецка Антон Черемнов в интервью одному из местных телеканалов. По его словам, новое ограждение изготавливалось по тем же формам, по которым и снятые ранее 650 метров ограды. Но теперь ограждение устанавливается по всей длине проспекта, а не частично, как это было ранее.

Так выглядело ограждение на проспекте Металлургов в 1994 году. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Напомним, реконструкция проспекта Металлургов идет с существенным опережением графика. Она началась осенью 2019 года, и работы приостанавливались лишь на время сильных холодов. Движение по проспекту планируют возобновить уже к концу августа 2020 года – на год раньше, чем предполагалось. На осень также запланирована посадка деревьев и кустарников на проспекте Металлургов.

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