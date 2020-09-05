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Новокузнечан приглашают на высадку деревьев на проспекте Металлургов

На первом этапе деревья появятся лишь на части проспекта
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Новокузнечан приглашают на высадку деревьев на проспекте Металлургов

Новокузнечан приглашают на высадку деревьев на проспекте Металлургов

Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

На месте пластиковых табличек «Здесь будет дерево» вот-вот действительно появятся деревья. Первый этап массового озеленения пройдет 8 сентября.

Уже во вторник, 8 сентября, на проспекте Металлургов, что в Новокузнецке, начнется массовая высадка деревьев. Сейчас в местах, где в скором будущем появятся деревья, установлены таблички, извещающие об этом. На первом этапе саженцы появятся на участке проспекта от вокзала до пересечения с улицей Кутузова.

- Ждем всех, кто хотел посадить дерево, для вас все организованно, с собой только положительные эмоции и любовь к городу! – сообщает комитет экологии города.

С собой также можно прихватить дождевик на случай непогоды или человека, который будет держать зонтик. Сбор горожан, желающих внести свой вклад в озеленение города, состоится 8 сентября возле дома №4 по проспекту Металлургов в 16.00.

Напомним, после ремонта проспекта Металлургов большинство деревьев, которые отделяли проезжую часть от жилых домов, были спилены. На их месте пообещали высадить новые, и даже установили таблички в предполагаемых местах озеленения. Однако горожане все равно выражают сомнение относительно того, что проспект Металлургов вновь будет утопать в зелени. 8 сентября они могут лично внести свой вклад в то, чтобы вернуть зелень на Металлургов.

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