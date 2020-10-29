Мост через Абу в Новокузнецке открыли для движения Фото: Екатерина РОМАНОВА

После капитального ремонта в Новокузнецке открылся мост через реку Абу, что на проспекте Металлургов.

Техническое открытие моста через Абу состоялось в Новокузнецке. Теперь для движения открыт весь проспект Металлургов, который в течение целого года находился на капитальном ремонте. Впрочем, как отметил глава города Сергей Кузнецов, это техническое открытие моста, сам объект официально еще не принят: это произойдет лишь через месяц.

- Весь проспект Металлургов находится в процедуре подписания по всем элементам этого объекта: дорожное покрытие, тротуары, электрическая часть, знаки. Специалисты различных служб все проверяют. Сначала выдается лист замечаний, потом подрядчик их снимает и, если нужно, вносит изменения в проект. Где-то что-то устраняется тут же, где-то ремонт переходит на весну, - объяснил глава города, почему открытие - только техническое.

Впрочем, автомобилисты уже вовсю ездят по мосту, а пешеходы пользуются им уже больше месяца.

Напомним, ремонт проспекта Металлургов начался год назад как раз с моста. Работы велись практически ежедневно, останавливаясь лишь на время самых сильных морозов. В настоящий момент проезд открыт на всем проспекте.

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