Ремонтно-строительные работы на Металлургов идут даже при наступивших холодах. При этом проспект с богатой историей преподносит все новые и новые сюрпризы.

Чужие трубы

О том, что происходит на проспекте Металлургов, рассказал мэр Сергей Кузнецов. Он отметил, что когда вскрыли дорожное покрытие на одном из участков, оказалось, что здесь расположены не только действующие сейчас коммуникации, но и неучтенные - брошенные и неиспользуемые. При этом уровень грунтовых вод достаточно высок.

- Сейчас на проспекте идет укладка системы ливневой канализации. И наши подрядчики натыкаются на разного рода локальные сети. Это и кабель-каналы, и трубы, многие из которых не учтены, брошены. Выясняют: откуда эти сети, как они работают, при необходимости - переносят или врезаются, - отметил Сергей Кузнецов. - У этого проспекта есть своя история, в которой поучаствовали многие строители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/745078" frameborder="0"></iframe> Неучтенные трубы и готовый рухнуть мост: что происходит на проспекте Металлургов.Видео: пресс-служба администрации Новокузнецка

Вот-вот рухнет

Немало вопросов - особенно у жителей города - вызывает мост через реку Абу. Простоявший не один десяток лет, он находится в аварийном состоянии. Сейчас мост закрыт для автомобилистов, вот-вот закроется и для пешеходов.

- По нему уже сейчас двигаться нельзя даже пешеходам. Мы в настоящее время устанавливаем там ограждение и будем просить людей идти в обход, - отметил градоначальник. - Необходимо минимизировать вибрационные нагрузки, которые могут ускорить разрушение.

Демонтаж мостаФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сергей Кузнецов также рассказал, что при демонтаже моста рабочие сначала вырезают асфальтобетонную плиту, обрезают арматуру, а потом убирают ее с моста и дробят уже за его пределами, чтобы вывезти.

- Если дробить на самом мосту, он может рухнуть, - сказал Сергей Кузнецов.

Также градоначальник заметил, что открыть и новый мост, и проспект планируют до ноября 2020 года.