Когда автобусы вернутся на проспект Металлургов в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Названа дата возобновления движения общественного транспорта по проспекту Металлургов. Это случится совсем скоро.

Работы по реконструкции проспекта Металлургов завершены, и уже 29 октября открылось автомобильное движение через реку Абу. А уже с 31 октября будет возобновлено и движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы вернутся на привычные маршруты. Однако пассажирам следует помнить, что некоторые остановки несколько изменили свое местоположение.

С 31 октября возобновят движение по привычным следующие автобусы и троллейбусы:

Троллейбусные маршруты:

№1 «Проспект Октябрьский – Ярославская»;

№6 «Левый берег - Вокзал - Левый берег»;

№6а «Левый берег - Павловского - Левый берег».

Автобусные маршруты:

№7 «Молодость Запсиба – Вокзал»;

№53 «Вокзал - Бунгур (Автодром)»;

№54 «8-я проходная – Телецентр»;

№57 «Вокзал - Веры Соломиной»;

№80А «Молодость Запсиба – Вокзал»;

№81 «Молодость Запсиба – Вокзал»;

№15 «Трест КМС/Ярославская – Вокзал»;

№35 «13 микрорайон – Авторынок»;

№35А «18 квартал – Авторынок»;

№47 «Новобайдаевский микрорайон - трест КМС»;

№47А «Новобайдаевский микрорайон - 18 квартал»;

№58 «Левый берег - ТРЦ «Планета»;

№58А «Левый берег - 8-я проходная»;

№62 «Левый берег - Стройбаза (Лизы Чайкиной)»;

№62А «Левый берег - ТРЦ Планета»;

№88 «ЦВТИ – СШМНУ»;

№90 «Космонавтов – Вокзал»;

№ 94 «Космонавтов - Левый берег»;

№345 «Абашево – Ярославская».

- Просим заранее планировать свои маршруты, дополнительную информацию о работе общественного транспорта Новокузнецка можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС, - сообщает пресс-служба Управления транспорта и связи города Новокузнецка.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-600-4770, 8 (384-2) 74- 01-95.

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