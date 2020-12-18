Ночью в Кемерове с территории кадетского училища убрали легендарный танк Т-34. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

В Кемерове в ночь с 17 на 18 декабря с территории президентского кадетского училища убрали легендарный танк Т-34. На этом месте он находился после торжественного марша в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О дальнейшей судьбе боевой машины рассказал губернатор Сергей Цивилев в своем Instagram. Он опубликовал видео, на кадрах которого видно, что танк перевозят на новое место и устанавливают на постаменте. Оно находится на кольцевой развязке на бульваре Строителей и проспекте Притомском и теперь станет для легендарной машины местом постоянной прописки.

Танк разместили внутри кольца в окружении скульптур «Звезды», которые также появились в городе по случаю юбилейной даты.

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