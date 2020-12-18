Стали известны подробности инцидента со сбитыми на остановке людьми в Кемерове. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

Стали известны подробности утреннего инцидента в Кемерове, когда на остановке были сбиты несколько человек, ожидавших транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД.

Напомним, что ранее очевидцы сообщали, что автомобиль въехал в толпу пассажиров у остановочного павильона на проспекте Октябрьском около дома №56. Как оказалось, случившееся стало результатом неудачного дорожного маневра.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW стал выполнять разворот, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Chevrolet Lacetti и совершил с ним столкновение, — сообщили ведомстве. - От удара Chevrolet отбросило на остановку общественного транспорта.

По данным инспекторов, помощь понадобилась двум пострадавшим. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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