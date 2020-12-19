Власти объяснили, откуда взялись трупы развешанных по деревьям собак вдоль трассы в Кузбассе

Власти объяснили, откуда взялись трупы убитых и развешанных по деревьям собак Фото: Андрей КОПАЛОВ

Представители властей объяснили, откуда взялись на деревьях трупы развешанных собак вдоль трассы в Кузбассе. Кадры, вызвавшие у все области шок, появились в социальных сетях в конце недели.

В четверг, 17 декабря, жителей региона обескуражил ролик, в котором были показаны трупы умерщвленных животных развешанные на деревьях вдоль трассы Кемерово-Юрга. Подробности произошедшего рассказал глава Новоромановского сельского поселения Юргинского района Анатолий Кадочников.

По его словам, один из местных охотников признался в том, что расстрелял стаю собак за то, что они загрызли лесных животных.

-Мужчина нашел семь свежих трупов коз. По кровавому следу он вычислил собак и застрелил их. Происшествие произошло в районе Речного. А так как мужчина не знал, чьи это псы и откуда они, из Речного или соседней Верх-Тайменки, то развесил их на деревьях в назидание хозяевам, как он объяснил, - сообщил глава сельского поселения.

Предполагается, что собачья стая была бродячей, так как позднее никто из местных жителей среди убитых своего питомца не опознал.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

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