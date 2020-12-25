В Кузбасс идут экстремальные морозы, причем задержатся они в регионе до самого конца 2020 года.Об экстремально холодной погоде, которая может побить прежние температурные рекорды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что погода в Сибири - экстремально холодная и такой стужи в этих краях давно не наблюдалось.- Давно такого не было, температура на 20-24 градуса ниже нормы. Важно, что сильные морозы и в густонаселенных районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Настоящий холод во всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года, - сообщил Роман Вильфанд.По словам метеоролога, экстремально низкая температура близка к рекордным, а ее причиной является глобальное потепление. Именно оно вызывает не только повышение температуры, но и большую амплитуду ее перепадов.Напомним, уже в ближайшее время температура воздуха в Кузбассе станет опускаться. По предварительным прогнозам, возможны температуры до -47 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАномальные морозы в -47 градусов идут в КузбассАномальными морозами накроет Кузбасс в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ночные температуры до -47 градусов, а дневные - до -40. (подробности)