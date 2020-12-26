В ближайшие дни в Кузбассе будет холодно и очень холодно. Так, уже утром 26 декабря в некоторых районах столбики термометров опустились ниже -40 градусов.По данным «Гисметео», утром в субботу, 26 декабря на севере Кузбасса было очень холодно. Стужей сковало север Кузбасса. Так, в Юрге столбики термометров опустились до -44 градусов. В Яе зафиксирована температура -42 градуса. В Белове и Топках столбики термометров достигли отметок в -36 градусов, а в Кемерове -35.На юге Кузбаса ненамного теплее. В Междуреченске -37, в Новокузнецке и Шерегеше -35, в Киселевске -33 градуса.Напомним, в ближайшее время синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры. Днем в субботу столбики термометров будут держаться на отметках -25…-30, местами до -38. В воскресенье минимальная ночная температура составит -45 градусов, а минимальная дневная – 40 градусов мороза. А в ночь на понедельник воздух остынет до -47 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Экстремальные морозы продержатся в Кузбассе до конца годаВ Кузбасс идут экстремальные морозы, причем задержатся они в регионе до самого конца 2020 года. (подробности) Аномальные морозы в -47 градусов идут в КузбассАномальными морозами накроет Кузбасс в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют ночные температуры до -47 градусов, а дневные - до -40. (подробности)