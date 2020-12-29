В отношении бывшего замглавы Новокузнецка прокурор Кузбасса Павел Бухтояров утвердил обвинительное заключение. Экс-чиновника уличили в мошенничестве и легализации денег.В августе и сентябре 2018 года администрация Новокузнецка и компания ООО «СтройСервис Плюс», которой управлял родственник заммэра, заключили контракты на выполнение противопаводковых работ. Работы в необходимом объеме выполнены не были, однако заместитель мэра подписал документы об их полном выполнении. Таким образом, подрядчик получил полную оплату за якобы сделанную работу – 6,5 миллиона рублей в июне 2018 года и 11,988 миллиона рублей в декабре 2018 года.Для того, чтобы легализовать эти деньги, заммэра и его родственник перевели 18,488 миллиона рублей на счета других фирм. Обоим участникам аферы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств.- Прокурором области в ходе предварительного следствия с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В отношении иных фигурантов расследование продолжается, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - После вручения копии обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Экс-заместителя новокузнецкого мэра арестовали по подозрению в хищенииБлижайшие два месяца бывший заместитель главы города Новокузнецка Андрей Федорчук проведет под стражей. Его арестовали по подозрению в хищении. (подробности)